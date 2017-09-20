В Великобритании задержан третий подозреваемый в причастности к теракту в метро

Новости Великобритании. Правоохранители взяли 25-летнего мужчину под стражу в его доме в городе Ньюпорт. Сейчас по месту жительства злоумышленника проводится обыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Правоохранители взяли 25-летнего мужчину под стражу в его доме в городе Ньюпорт. Сейчас по месту жительства злоумышленника проводится обыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 15 сентября в утренний час пик на станции Parsons Green было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате различные ранения получили 30 человек.