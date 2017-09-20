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В Великобритании задержан третий подозреваемый в причастности к теракту в метро

20 сентября 2017 08:50
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Новости Великобритании. Правоохранители взяли 25-летнего мужчину под стражу в его доме в городе Ньюпорт. Сейчас по месту жительства злоумышленника проводится обыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании задержан третий подозреваемый в причастности к теракту в метро-1

Напомним, 15 сентября в утренний час пик на станции Parsons Green было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате различные ранения получили 30 человек.

# Теракт # Фотофакт

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