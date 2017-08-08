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Фотофакт: 10 снимков «кровавого» лунного затмения со всего мира

08 августа 2017 13:04
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Новости мира. Вечером 7 августа на большей части земли наблюдалось необычное астрономическое явление – лунное затмение. Оно длилось менее двух часов.

Нынешнее затмение было частичным. Именно из-за этого луна начинает приобретать красновато-кровавый оттенок.

По словам астролога, такие затмения нельзя назвать уникальными, потому что они бывают от двух до четырех раз за год.

Однако затмение может помочь избавиться от вредных привычек – здесь подробнее.

Мы собрали 10 фотографий «кровавого» затмения, которое жители мира не только наблюдали, но и выкладывали в свои социальные сети.

# Космос # Фотофакт # Вячеслав Бонча

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