Яйца с фипронилом обнаружены во Франции и Великобритании

Новости Великобритании. Следы опасного химиката зафиксированы в продукции, доставленной во Францию и Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партии небольшие, однако в ходе проверок выяснилось, что почти все они раскуплены. Это ставит под угрозу здоровье потребителей.

Фипронил – вещество для уничтожения насекомых, по сути – яд. При попадании в организм человека он может вызывать тошноту, головную боль, проблемы со щитовидной железой. Зараженные яйца поступали с голландских ферм. Сейчас там проводятся тщательные проверки.

Отметим, в Минсельхозпроде Беларуси заявили: яйца из Европы к нам не импортируются, то есть европейских яиц на отечественном рынке нет.