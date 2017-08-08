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Яйца с фипронилом обнаружены во Франции и Великобритании

08 августа 2017 12:30
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Новости Великобритании. Следы опасного химиката зафиксированы в продукции, доставленной во Францию и Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партии небольшие, однако в ходе проверок выяснилось, что почти все они раскуплены. Это ставит под угрозу здоровье потребителей.

Фипронил – вещество для уничтожения насекомых, по сути – яд. При попадании в организм человека он может вызывать тошноту, головную боль, проблемы со щитовидной железой. Зараженные яйца поступали с голландских ферм. Сейчас там проводятся тщательные проверки.

Отметим, в Минсельхозпроде Беларуси заявили: яйца из Европы к нам не импортируются, то есть европейских яиц на отечественном рынке нет.

# Продукты питания

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