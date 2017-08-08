Прямой эфир

Во Франции во время отдыха в лагере молния попала в 15-летнего мальчика

08 августа 2017 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Отдых в лагере обернулся трагедией для французских подростков. На департамент Изер, где остановились ребята, внезапно налетел сильный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции во время отдыха в лагере молния попала в 15-летнего мальчика-1

Одна из молний попала в 15-летнего мальчика. От разряда произошла остановка дыхания и сердечной деятельности. Ребенка экстренно госпитализировали. Еще семерым его товарищам, которые получили различные травмы, понадобилась медицинская помощь.

# Фотофакт # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае жертвами оползней стали 15 человек
08 августа 2017 12:20

В Китае жертвами оползней стали 15 человек

Взрыв в пакистанском Лахоре: около 40 человек госпитализированы
08 августа 2017 12:14

Взрыв в пакистанском Лахоре: около 40 человек госпитализированы

В Израиле на военной базе разбился боевой вертолет: погиб пилот
08 августа 2017 08:19

В Израиле на военной базе разбился боевой вертолет: погиб пилот