Во Франции во время отдыха в лагере молния попала в 15-летнего мальчика

Новости Франции. Отдых в лагере обернулся трагедией для французских подростков. На департамент Изер, где остановились ребята, внезапно налетел сильный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из молний попала в 15-летнего мальчика. От разряда произошла остановка дыхания и сердечной деятельности. Ребенка экстренно госпитализировали. Еще семерым его товарищам, которые получили различные травмы, понадобилась медицинская помощь.