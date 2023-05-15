Forbes: РФ активно уничтожает артиллерию НАТО в Украине

Российская сторона ведет активные действия по уничтожению украинской артиллерии, в том числе передаваемой ВСУ западными странами НАТО. Об этом в своей статье для Forbes сообщает Крейг Хупер, пишет РИА Новости.

Он отмечает, что потери Украины весьма значительны: свыше одной трети из 152 буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм уже повреждены или уничтожены. Российская армия также уничтожает самоходную артиллерию, в частности, британские AHS Krab и американские M109.

Количество потерянных пушек колеблется от 18 до 21 процента, при этом из более чем 180 предоставленных единиц повреждены или уничтожены не меньше 36. Вооруженные силы России с успехом противостоят применению украинской армией зарубежной артиллерии: сообщения об уничтожении нескольких артпушек и РСЗО поступают практически ежедневно.