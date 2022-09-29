Знаменитая площадь Святого Марка в Венеции затоплена

Новости Италии. Знаменитая площадь Святого Марка в Венеции частично затоплена. Причиной стал сезонный паводок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота прилива составила порядка одного метра, но этого оказалось недостаточно, чтобы активировать специальные барьеры от наводнений, установленные в городе. В результате предотвратить пусть небольшое по меркам Венеции, но все же подтопление не удалось.