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Знаменитая площадь Святого Марка в Венеции затоплена

29 сентября 2022 11:48
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Новости Италии. Знаменитая площадь Святого Марка в Венеции частично затоплена. Причиной стал сезонный паводок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитая площадь Святого Марка в Венеции затоплена-1

Высота прилива составила порядка одного метра, но этого оказалось недостаточно, чтобы активировать специальные барьеры от наводнений, установленные в городе. В результате предотвратить пусть небольшое по меркам Венеции, но все же подтопление не удалось.

# Наводнение # Новости Италии # Фотофакт

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