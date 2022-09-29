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В Аргентине прошли массовые протесты против бедности и безработицы

29 сентября 2022 13:03
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Новости Аргентины. Против бедности и безработицы – жители Аргентины устроили массовую акцию протеста. Демонстранты прошли по главным улицам Буэнос-Айреса с требованием повысить зарплату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине прошли массовые протесты против бедности и безработицы-1

Поводом для недовольства стал документ, обнародованный правительством. Согласно ему, уровень бедности в стране по сравнению с 2021 годом снизился. Однако сами жители этого не ощутили. И это вызывает еще большие опасения.

Сегодня даже наличие работы не гарантирует нормальную жизнь, потому что плата за нее крайне мала. Нынешнее настроение в аргентинском обществе говорит о том, что сейчас там переживают взрывоопасную социальную ситуацию.

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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