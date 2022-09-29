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В Европе готовятся к отключениям мобильной связи

29 сентября 2022 13:05
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Европа готовится к мобильному блэкауту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе готовятся к отключениям мобильной связи-1

Ближайшая зима приведет к постоянным перебоям в мобильной связи, прогнозируют эксперты телекоммуникационной отрасли. Крупнейшая компания Deutsche Telekom признала, что лишь некоторые из 33 тысяч ее вышек оснащены системой аварийного питания.

Примерно с теми же заявлениями выступили и во Франции. Всего в Европе около полумиллиона вышек, однако в большинстве из них резервных батарей хватит всего на полчаса.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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