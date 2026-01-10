В Литве рейтинг правительства страны упал до самого низкого уровня за последние 14 лет

Жители Литвы недовольны тем, как власти решают их проблемы. Как выяснилось, половина из них считает, что нынешний кабмин не в состоянии справиться с социальным и экономическим кризисом. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным, лишь 12% граждан доверяют правительству. Это самый низкий показатель за последние 14 лет. А 46,5% убеждены, что оно работает очень плохо. Впрочем, результаты опроса не порадуют и премьер-министра. Ее деятельность отрицательно оценили без малого 50% респондентов. Хотя еще в конце 2025 года такого мнения придерживались чуть более 40% жителей. 57% опрошенных признались, что перестали доверять Сейму, а 43% рассказали, что разочаровались в своем президенте.