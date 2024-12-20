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ВС РФ взяли под свой контроль села Успеновку и Новопустынку в ДНР

20 декабря 2024 10:33
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Российские подразделения группировки «Центр» освободили поселки Новопустынка, Пушкино и Старый Терновый в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

ВС РФ взяли под свой контроль села Успеновку и Новопустынку в ДНР-1

Фото: pixabay

В ведомстве отмечается, что армия РФ также нанесла поражение подразделениям украинской бригады и отразили 67 контрнаступлений.

Кроме этого, части «Южной» группировки взяли под свой контроль населенные пункты Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка.

# Армия

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