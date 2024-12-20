ВС РФ взяли под свой контроль села Успеновку и Новопустынку в ДНР

Российские подразделения группировки «Центр» освободили поселки Новопустынка, Пушкино и Старый Терновый в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отмечается, что армия РФ также нанесла поражение подразделениям украинской бригады и отразили 67 контрнаступлений.

Кроме этого, части «Южной» группировки взяли под свой контроль населенные пункты Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка.