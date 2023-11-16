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FT: Запад устал финансировать Украину из-за её нежелания заключить мир

16 ноября 2023 10:51
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Мировое сообщество все чаще сомневается в необходимости поддерживать Украину из-за ее стремления к продолжению противостояния с Россией. Об этом пишет Financial Times, передает РИА Новости.

Вместо того чтобы задаваться вопросом, как будет решен конфликт, мир все больше интересуется тем, когда он завершится. В материале отмечается, что главными преградами на пути к миру сегодня являются Запад и Украина, а не Россия.

Ранее Валерий Залужный, командующий Вооруженными силами Украины, признался, что украинская армия зашла в тупик. В Кремле подчеркивают, что перспективы разрешения ситуации откроются тогда, когда в Киеве поймут, что успехов на поле боя не будет.

# Международная политика

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