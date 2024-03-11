Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Запад не проводит никакого расследования взрывов на «Северном потоке», поскольку виновными в этом являются США и другие государства НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что никакого расследования не ведется, потому что результаты не повредят России. При этом Филиппо подчеркивает, что даже те страны, которые напрямую пострадали от диверсии, такие как Франция и Германия, не выразили официального протеста. Он напомнил, что французского журналиста лишили журналистской лицензии за вопрос о взрывах на газопроводе «Северный поток». Ранее произошли взрывы двух российских магистральных газопроводов 26 сентября 2022 года, и Генеральная прокуратура России возбудила расследование как акт международного терроризма.