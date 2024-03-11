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Орбан: Трамп не будет финансировать Украину в случае победы на выборах США

11 марта 2024 08:36
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего повторного прихода к власти он не станет предоставлять финансовую поддержку Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Это утверждение прозвучало во время его беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как подчеркнул Орбан, в случае отсутствия американской поддержки Европе не удастся своими силами финансировать конфликт, и война закончится. На встрече Трамп и Орбан рассмотрели множество вопросов, в том числе и важность сильных и безопасных границ для каждой страны.

# Международная политика # Виктор Орбан # Дональд Трамп

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