Орбан: Трамп не будет финансировать Украину в случае победы на выборах США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего повторного прихода к власти он не станет предоставлять финансовую поддержку Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Это утверждение прозвучало во время его беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как подчеркнул Орбан, в случае отсутствия американской поддержки Европе не удастся своими силами финансировать конфликт, и война закончится. На встрече Трамп и Орбан рассмотрели множество вопросов, в том числе и важность сильных и безопасных границ для каждой страны.