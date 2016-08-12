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Боевики «Исламского государства» захватили две тысячи мирных жителей на севере Сирии

12 августа 2016 16:37
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Исламское государство захватило две тысячи мирных жителей на севере Сирии. Боевики, отступая из города, использовали людей, чтобы закрыться от снарядов и пуль. Сейчас судьба заложников неизвестна.

Однако неделей раньше исламисты провернули подобную операцию в Ираке. Тогда джихадисты захватили три тысячи мирных жителей и по сотне в день казнили.

«Исламское государство» теряет многие территории из-за напора правительственных войск Сирии. А в ближайшее время группировка может остаться без финансирования – силы коалиции убили главного координатора ИГИЛ по добыче и продаже нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Исламское Государство

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