Боевики «Исламского государства» захватили две тысячи мирных жителей на севере Сирии

Исламское государство захватило две тысячи мирных жителей на севере Сирии. Боевики, отступая из города, использовали людей, чтобы закрыться от снарядов и пуль. Сейчас судьба заложников неизвестна.

Однако неделей раньше исламисты провернули подобную операцию в Ираке. Тогда джихадисты захватили три тысячи мирных жителей и по сотне в день казнили.

«Исламское государство» теряет многие территории из-за напора правительственных войск Сирии. А в ближайшее время группировка может остаться без финансирования – силы коалиции убили главного координатора ИГИЛ по добыче и продаже нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.