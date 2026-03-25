Фицо: победу Орбана на выборах в Венгрии могут попытаться поставить под сомнение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о потенциальных попытках на международном уровне поставить под сомнение истинность возможной победы Виктора Орбана на выборах в Венгрии, пишет РИА Новости.

В случае победы Орбана, «думаю, что будет попытка на международном уровне поставить под сомнение эти выборы», – отметил Фицо. Он пояснил, что хочет «предостеречь от таких попыток», указав на невозможность фальсификации итогов выборов в свете существующего уровня контроля и наблюдения за ними.

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