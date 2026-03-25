В Дакке закрываются заправки на фоне дефицита топлива

В столице Бангладеш большинство автозаправок не работают. Страна столкнулась с острой нехваткой октана и дизельного топлива. Дефицит усилился на фоне попыток нового правительства стабилизировать экономику в условиях ухудшающейся мировой энергетической ситуации из-за войны на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставки топлива сорваны: даже предварительные заказы не выполняют. Для мегаполиса с плотным трафиком это означает фактический паралич транспорта и рост социального напряжения. Закрытие заправок произошло спустя несколько дней после заявления советника премьер‑министра по финансам, который подтвердил: страна вынуждена искать миллиарды долларов внешнего финансирования, чтобы обеспечить импорт топлива и сжиженного природного газа.

Бангладеш с населением 175 миллионов почти полностью зависит от внешних поставок: около 95 % энергоресурсов – импорт. Государственные агентства все чаще выходят на нестабильный мировой рынок, где цены растут, а объемы сокращают. Эксперты предупреждают: без срочной финансовой поддержки и нормализации поставок топливный кризис может перерасти в масштабный экономический крах. Власти обещают оперативные меры, но ситуация остается напряженной.