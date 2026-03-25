На Форуме развития Китая в Пекине обсудили вопросы внедрения ИИ и роботов

Участники форума были откровенны: ИИ становится не просто инструментом, а фактором экономической безопасности. Кто быстрее внедрит технологии – тот получит рынки, рабочие места и деньги. А кто замедлится – рискует остаться на периферии.

В Пекине на Форуме развития Китая обсудили искусственный интеллект. За разговорами о технологиях оказалась куда более приземленная тема: экономическая конкуренция и борьба за ресурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Йоаким Вейдеманис, генеральный директор Johnson Controls:

Для нас это возможность участвовать в создании инфраструктуры необходимой для производства искусственного интеллекта и дата‑центров. Это также шанс развивать и поддерживать отрасли, которые будут использовать этот интеллект.

На стендах – роботы, которые двигаются все точнее. Но главное – не сами машины, а то, что стоит за ними: инвестиции, энергомощности, кадры. Китай делает ставку на масштаб, и это уже меняет баланс глобально. Сегодня почти половина мировых специалистов по ИИ работает в КНР. Энергосистема страны – одна из самых мощных в мире. И это означает не просто технологическое лидерство, а способность запускать проекты, которые другим экономика пока не по зубам. На форуме подчеркнули: искусственный интеллект – история не про замену человека, а о том, кто сможет использовать технологический рывок для роста экономики в целом.