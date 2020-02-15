Фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» собирает экстремалов

Новости мира. Фестиваль скорости на льду собирает участников на западном побережье самого глубокого озера на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже поступили заявки от 60 смельчаков, в том числе из Франции, Германии, Польши и Италии. Каждый гонщик разрабатывает для себя оптимальный метод ошиповки покрышек для того, чтобы соблюсти баланс между сцеплением со скользкой поверхностью и достижением максимальной скорости.