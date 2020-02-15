США выделят 1 млрд долларов в поддержку энергонезависимости стран Европы

Новости мира. США планируют выделить до 1 млрд долларов в поддержку энергонезависимости стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Средства выделят для того, чтобы инвестиции пришли в частный и энергетический сектор.