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США выделят 1 млрд долларов в поддержку энергонезависимости стран Европы

15 февраля 2020 13:38
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Новости мира. США планируют выделить до 1 млрд долларов в поддержку энергонезависимости стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выделят 1 млрд долларов в поддержку энергонезависимости стран Европы-1

Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Средства выделят для того, чтобы инвестиции пришли в частный и энергетический сектор.

США выделят 1 млрд долларов в поддержку энергонезависимости стран Европы-4

Как известно, США выступают против строительства газопровода «Северный поток – 2» . Америка обещает поддержать участников неформального объединения «Инициатива трех морей» – это  12 стран ЕС, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морями.

# Государственная политика в области энергетики # Майкл Помпео # Фотофакт

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