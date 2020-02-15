В Европе впервые от коронавируса умер турист

Новости мира. Первая жертва коронавируса зафиксирована в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Первая жертва коронавируса зафиксирована в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инфицированный турист умер во Франции. 80-летний гражданин КНР был госпитализирован с симптомами заражения коронавирусом нового типа в конце января.
В Китае заражено коронавирусом 64 тысячи человек, в мире – 447
В самом же Китае свыше 25 тысяч врачей и медицинских работников со всех регионов страны прибыли в провинцию Хубэй для помощи в борьбе с коронавирусом, так как местные специалисты не справляются с большим потоком пациентов.