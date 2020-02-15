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В Европе впервые от коронавируса умер турист

15 февраля 2020 13:52
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Новости мира. Первая жертва коронавируса зафиксирована в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе впервые от коронавируса умер турист-1

Инфицированный турист умер во Франции. 80-летний гражданин КНР был госпитализирован с симптомами заражения коронавирусом нового типа в конце января.   

В Китае заражено коронавирусом 64 тысячи человек, в мире – 447

В Европе впервые от коронавируса умер турист-4

В самом же Китае свыше 25 тысяч врачей и медицинских работников со всех регионов страны прибыли в провинцию Хубэй для помощи в борьбе с коронавирусом, так как местные специалисты не справляются с большим потоком пациентов. 

# Коронавирус # Фотофакт

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