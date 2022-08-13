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Фермеры продолжают протесты в Нидерландах. Чем это чревато всему миру?

13 августа 2022 12:09
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Новости Нидерландов. В Нидерландах продолжаются протесты фермеров. Страна ввела ограничения на азот, из-за чего аграрии вынуждены сократить количество удобрений и поголовье скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Фермеры продолжают протесты в Нидерландах. Чем это чревато всему миру?-1

Это требование в скором времени может стать даже законным: предложение демократической партии уже рассматривают в правительстве. Ситуация угрожает не только доходам предпринимателей, но и глобальной продовольственной безопасности. По экспорту сельскохозяйственной продукции Нидерланды занимают второе место в мире, уступая лишь США. Разумеется, этот сектор приносит значительную выручку государству. Поэтому недовольство фермеров и уж тем более отказ работать в итоге может дорого обойтись всем. Напомним, причиной длительных протестов стала ситуация с азотом в стране. Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды назвал ее катастрофической, а ответственность возложил на плечи нидерландских фермеров. Однако те с подобным заявлением не согласны.  

# Акции протеста # Новости Нидерландов # Фотофакт

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