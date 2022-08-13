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По волнам на надувной лягушке – вот так жители Лас-Вегаса справляются с наводнением

13 августа 2022 12:03
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Новости США. Лас-Вегас второй раз за две недели накрыли сильнейшие ливни. Затоплены улицы и казино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По волнам на надувной лягушке – вот так жители Лас-Вегаса справляются с наводнением-1

Но несмотря на это, город подтверждает репутацию самого веселого места на планете. Мужчина сменил автомобиль на надувную лягушку и спустился на ней по бывшей улице (теперь уже реке). Его примеру последовали и другие жители города. Они устраивают заплывы на скорость и выкладывают видео в интернет. Однако власти города призывают относиться к ситуации серьезнее. Ранее наводнение унесло жизни двоих человек: бурным потоком их смыло в канализацию.  

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# Наводнение # Новости США # Фотофакт

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