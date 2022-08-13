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Венесуэла приостановила подачу нефти в Европу – условия не устраивают

13 августа 2022 12:04
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Нефть в обмен на долг – такая схема больше не работает. Венесуэла приостановила подачу горючего в Европу. Страна больше не заинтересована в подаче нефти в обмен на списание долгов перед итальянской и испанской компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Венесуэла приостановила подачу нефти в Европу – условия не устраивают-1

Запасы нефти в порту Хосе в начале недели составляли 5 миллионов баррелей, но экспортировать ее пока не будут. Пересмотр условий сделки может помочь Венесуэле улучшить ситуацию с дефицитом топлива в стране, а также возобновить добычу сверхтяжелой нефти, для чего требуется импортные растворители.  

# Международная политика # Фотофакт

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