Венесуэла приостановила подачу нефти в Европу – условия не устраивают

Нефть в обмен на долг – такая схема больше не работает. Венесуэла приостановила подачу горючего в Европу. Страна больше не заинтересована в подаче нефти в обмен на списание долгов перед итальянской и испанской компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.