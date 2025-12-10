Фермеры Молдовы вышли на протест с призывом спасти отрасль

Возмущены бездействием властей фермеры Молдовы. Они устроили в столице страны масштабную акцию протеста. Десятки тракторов проехали по улицам Кишинева и заблокировали здание правительства. Так сельхозпроизводители в доступной для себя форме призвали кабмин к диалогу и конкретным мерам, которые могли бы спасти отрасль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организатором протеста выступили аграрии из южных районов страны, которые в последние годы наиболее сильно пострадали от засухи. Они требуют срочного вмешательства, чтобы не допустить катастрофы в сельском хозяйстве. Если раньше фермеры Молдовы обеспечивали продукцией большую часть Европы, сегодня страна вынуждена импортировать фрукты и овощи, тратя на это значительные средства и без того скудного бюджета.

Фермеры выдвинули правительству три конкретных требования: мораторий на взыскание задолженности фермеров, находящихся на грани банкротства, возмещение НДС и акциза на дизельное топливо, а также выделение материальной помощи из фонда сельскохозяйственных субсидий. Однако в профильном Министерстве к протестующим, мягко говоря, отнеслись прохладно. Там заявили, что выдвигаемые требования не относятся к компетенции ведомства.