В то время как Беларусь делает ставку на взаимовыгодное сотрудничество и равноправный диалог, приоритеты западных элит выглядят совершенно иначе. Например, Латвия намерена ускоренными темпами наращивать военную мощь. Власти страны объявили, что уже в следующем году направят на оборонные нужды свыше 2 миллиардов евро, рекордную сумму за всю историю балтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, военные расходы приблизятся к 5 % ВВП, что почти сопоставимо с дефицитом государственного бюджета. При этом латвийские власти не скрывают, куда пойдут эти средства. Более половины суммы планируется направить на содержание вооруженных сил и развитие военной инфраструктуры. Остальная часть – на реализацию новых милитаристских проектов.

В планах на следующий год – закупка крупной партии бронетехники, современных систем противовоздушной обороны и боеприпасов. Балтийская республика делает очевидный выбор: ставка не на развитие экономики или социальной сферы, а на дальнейшее наращивание вооружений.