Литовские перевозчики вышли на протесты из-за ситуации с застрявшими в Беларуси грузовиками

Десятки грузовиков заблокировали движение в центре Вильнюса. В город продолжают прибывать машины. Так литовские перевозчики проводят масштабную акцию протеста из-за ситуации с фурами, застрявшими в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители требуют от правительства немедленно разрешить кризис. Для транспортных компаний каждый день простоя – это вопрос выживания. Убытки отрасли уже достигли почти 100 миллионов евро. И эта цифра продолжает расти. Ежедневно компании теряют до 10 тысяч евро только с одной фуры. Участники акции протеста заявили, что решение о закрытии границы принимало литовское правительство, поэтому оно несет ответственность за разрешение сложившейся ситуации.

Эрландас Микенас, глава национальной Литовской ассоциации автоперевозчиков (Linavа):

Правительство должно предпринять все шаги для компенсации всех убытков перевозчикам, включая рыночную стоимость грузовиков и полуприцепов. Однако когда мы видим, как работает правительство и как оно принимает решения, вероятность того, что мы не получим застрявший транспорт обратно, очень высока.

Еще одна группа перевозчиков в знак протеста намерена блокировать крупное шоссе Вильнюс – Каунас – Клайпеда. Напомним, Литва в конце октября в одностороннем порядке закрыла границу с Беларусью, якобы из-за угрозы контрабанды. Пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» возобновили работу ночью 20 ноября.

По данным литовской стороны, на территории нашей страны застряли около 200 грузовиков. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович ранее заявил, что руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог с белорусской стороной на политическом уровне.