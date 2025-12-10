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19 человек погибли при обрушении двух жилых домов в Марокко

10 декабря 2025 13:40
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19 человек погибли и 16 получили ранения при обрушении двух многоэтажных домов в Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на севере страны – в городе Фес.

Не исключено, что количество жертв и раненых может возрасти. На месте инцидента продолжают работать спасательные службы, специалисты гражданской обороны и волонтеры. Они разбирают завалы. Район вокруг обрушившихся зданий оцеплен. Эвакуированы и жители соседних домов. Официальная причина обрушения пока не названа. По предварительным данным, трагедия произошла из-за грубых нарушений при строительстве.

# ЧП

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