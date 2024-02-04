Фермерская революция. Почему правительство Франции закрывает глаза на происходящее?

Сельское хозяйство Европы терпит настоящие бедствие. Саммит в Брюсселе проходил на фоне масштабных протестов аграриев, которые въехали в столицу Брюсселя на тракторах, жгли сено у здания Европарламента и периодически устраивали бомбардировки яйцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Жаль, конечно, что столько продуктов перевели зря. Ведь белорусы, как никто, знают, насколько сложен труд аграриев. Но в нашей стране есть запас и яиц, и помидоров, так что вполне можем подсобить европейским аграриям в борьбе за демократию. Если у нас ее нет, так пусть хоть в ЕС общими усилия что-то от демократии останется. Кстати, под такой обстрел на неделе попал и польский министр сельского хозяйства.

Одним словом, яйца сейчас в цене в Европейском союзе. Про помощь в поставках уже сказали. Если отбросить шутки в сторону, то, как власти поступают с европейскими аграриями, – это действительно свинское отношение. Для фермеров постоянно повышают налоги. Растут цены на энергоносители. Почву из-под ног выбил и неконтролируемый импорт дешевой сельхозпродукции, которая хлынула в страны ЕС. К чему может привести аграрный бунт, который на неделе охватил Старый Свет, разбирались наши корреспонденты.

Бон аппетито всем, кто сейчас ужинает, но настало время не хруста французской булки, а хруста политического хребта под тяжестью дурно пахнущей ненависти французских аграриев. Которую неделю кряду они продолжают свой компостный флешмоб и удобряют все на своем пути от улиц Парижа... До кафе и магазинов. И, кажется, Париж только оправился от рейдов-дизенфекции после весенних погромов желтых жилетов, напомним, тогда все это спровоцировало разгул крыс по городу-мечты. И вот снова.

Гори она гаром, такая политика – подумали французские фермеры и жадно пропитанный недовольством фитиль всполыхнул. Горящие покрышки, сено у Елисейских полей, перевернутые фуры и заблокированные дороги. В стране бастуют представители сельхозсектора. Неудовлетворенные аграрной политикой правительства, они вышли на улицы Парижа, Бордо, Марселя, Тулузы и многих других городов. Демонстрации окрестили народным восстанием, а в СМИ заговорили о риске гражданской войны.

Арно Руссо, глава сельскохозяйственного союза (Франция):

То, что происходит сейчас, – это накопление правил и норм… Поначалу ты их принимаешь, немного ворчишь, но в какой-то момент этого становится слишком много.

Те самые бюрократические проволочки и ограничения, действующие для ЕС снижают доходы аграриев. Дешевый импорт ставит под удар собственных производителей. Они на грани банкротства. Прибавим сюда подорожание топлива и рост налогов. Фермеры просто не выдерживают конкуренции. Но где Министерство сельского хозяйства? Где вообще власти? Судя по их заявлениям, они живут где-то не во Франции. Недавно избранный премьер в своей речи был крайне далек от реальности. Популистские и слегка пафосные речи Атталя еще больше разозлили демонстрантов.

Габриэль Атталь, премьер-министр Франции:

Наше сельское хозяйство – это наша сила и наша гордость. Я говорю здесь торжественно.

Мотивационный спич премьера был бездейственным. И демонстрации вновь сменились беспорядками. Протестующие начали останавливать машины с иностранными номерами. Рейдерский захват по-французски, ведь нынче их мама – анархия. Стоп-шлаком! В городе Лимож фермеры сбросили шины и мусор на железнодорожные пути – это спровоцировало транспортный коллапс. В Ниме сожгли комплекс зданий муниципальной таможни. И о чудо – власти вышли из бункера и наконец обратили внимание на происходящее. И что же предприняли в демократическом государстве? Мобилизовали армию. Европравозащитники молчат, Франция же не Беларусь, а западная нагайка – не дубинка. Даже на такие откровенно радикальные меры можно закрыть глаза. А тем временем противостояние в Пятой республике переросло в серьезный внутриполитический конфликт.

Протестующие перекрыли восемь автомагистралей, ведущих в столицу. Сие действо уже окрестили «Парижской блокадой». На борьбу с демонстрантами бросили бронемашины и вертолеты. Город охраняли 15 тысяч полицейских. Правда, они оказались теми еще защитниками отечества. Выстроили блокпосты, которые демонстранты на сельхозтехнике объехали за минуту и двинулись дальше. Аресты также не остановили протестующих. И они почти добрались до столицы. До Парижа оставалось 10 км. Но бронетехника на въезде вынудила отступить.

Флоран Шарл, фермер (Франция):

Вот мы находимся на шоссе недалеко от Парижа. Но полиция, вероятно, заблокировала доступ. Мы не знаем, пойдем дальше или нет. Без царя в голове! Пока Франция трещала по швам, глава страны Макрон удалился в Швецию. Заботы глобальные куда волнительнее, нежели внутренний хаос. Лидер отправился поговорить о скором присоединении партнеров по ЕС к НАТО. Но аграрной темы все же коснулся. Теперь понятно, у кого учился Зеленский – любитель ездить по загранице в поисках помощи. Макрон тоже отправил сигнал SOS коллегам.