В Украину прибыла замгоссекретаря США по политическим вопросам

Пока Европа разгребала свои авгиевы конюшни, в Украину нежданно-негаданно пожаловала замгоссекретаря США по политическим вопросам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эксперты считают, что Виктория Нуланд прибыла, чтобы разобраться в конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным, над которым всю неделю, как дамоклов меч, висел вопрос об отставке. Эту информацию на Банковой не могли ни подтвердить, ни опровергнуть.