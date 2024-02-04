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В Украину прибыла замгоссекретаря США по политическим вопросам

04 февраля 2024 17:12
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Пока Европа разгребала свои авгиевы конюшни, в Украину нежданно-негаданно пожаловала замгоссекретаря США по политическим вопросам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эксперты считают, что Виктория Нуланд прибыла, чтобы разобраться в конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным, над которым всю неделю, как дамоклов меч, висел вопрос об отставке. Эту информацию на Банковой не могли ни подтвердить, ни опровергнуть.

В Украину прибыла замгоссекретаря США по политическим вопросам-1

Одна из возможных целей такого вброса – замер общественных настроений, чтобы посмотреть, как отреагировало бы украинское общество и генералитет на реальную отставку Залужного. Офис президента видит в нем соперника и хочет понять, насколько он популярен. Чуть позже в офисе Зеленского пояснили: оказывается, был «серьезный разговор» Зеленского и Залужного о мобилизации, после которого главкому указали на дверь, но в последний момент все переиграли.

# Международная политика

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