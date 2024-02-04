Чем Запад шантажирует Зеленского и как Залужный поднялся по карьерной лестнице? Мнение политолога

Почему в Киеве так остро стоит кадровый вопрос и как раскол в верхах отразится на ситуации на фронте? Мнением по этому поводу поделился украинский политолог Александр Семченко в программе «Неделя» на СТВ.
Почему в Киеве так остро стоит кадровый вопрос и как раскол в верхах отразится на ситуации на фронте? Мнением по этому поводу поделился украинский политолог Александр Семченко в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Семченко, доктор политических наук:
Если подняться на уровень взаимоотношений между государствами, то Зеленский – это креатура англичан. То есть изначально он был «черным лебедем», и никто не рассчитывал из иностранцев, что этот человек станет президентом, а когда стал президентом, англичане оказались первыми, кто смог его поставить под свои знамена. Он работает на них. Залужный – это человек, который давно работает на американцев. Он был всего лишь заместителем командующего «Севера». То есть он не был даже первым-вторым человеком в АТО. Зеленский его вытаскивает, возможно, рассчитывал, что он этого мальчика вытащил из грязи в князи и что этот мальчик будет ему обязан. Но у этого мальчика были уже более ранние обязательства, в том числе перед американцами.
Зеленский решил все сыграть очень быстро, ситуация находится под контролем западных партнеров. Нуланд приезжала, встречалась наверняка со всеми участниками этого процесса. Зеленскому было наверняка сказано, что процесс находится под полным контролем, что все телодвижения резкие могут плохо закончиться. Чем конкретно могли шантажировать Зеленского, самое очевидное – это те активы, украденные у народа Украины, которые он вывез на территорию США. И вот заморозкой этих активов Зеленского очень легко держать в рамках приличия, легко шантажировать.