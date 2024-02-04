Чем Запад шантажирует Зеленского и как Залужный поднялся по карьерной лестнице? Мнение политолога

Александр Семченко, доктор политических наук:

Если подняться на уровень взаимоотношений между государствами, то Зеленский – это креатура англичан. То есть изначально он был «черным лебедем», и никто не рассчитывал из иностранцев, что этот человек станет президентом, а когда стал президентом, англичане оказались первыми, кто смог его поставить под свои знамена. Он работает на них. Залужный – это человек, который давно работает на американцев. Он был всего лишь заместителем командующего «Севера». То есть он не был даже первым-вторым человеком в АТО. Зеленский его вытаскивает, возможно, рассчитывал, что он этого мальчика вытащил из грязи в князи и что этот мальчик будет ему обязан. Но у этого мальчика были уже более ранние обязательства, в том числе перед американцами.