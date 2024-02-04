ЕС выделит Украине 50 млрд евро: как удалось уговорить Орбана?

Грустные новости на неделе ждали жителей Европейского союза. Уже в ближайшее время они станут беднее еще на 50 миллиардов евро. Эти деньги уйдут на нужды Украины. Так решили на экстренном саммите ЕС, который в четверг, 1 февраля, прошел в Брюсселе, сообщили в программе «Неделя»на СТВ.

Главной звездой встречи стал, конечно, Виктор Орбан, которого, чтобы скинуться Киеву, пришлось уговаривать всем Евросоюзом. Но начали давить на венгерского премьера еще до начала саммита. Накануне в западной прессе шел обмен жесткими сигналами. В понедельник, 29 января, Financial Times сообщила, что Будапешт получил ультиматум от европейских дипломатов. В случае блокировки транша шла речь об ударе по экономике Венгрии, заморозке европейского финансирования, увеличении госдолга и лишении голоса в евроструктурах. В итоге в четверг на саммите все-таки утвердили программу помощи Украине, за которую проголосовали все 27 членов, но 50 миллиардов разделили на ежегодные доли, и каждый раз программу будут продлевать общим решением, как того и хотела Венгрия в обмен на свой голос.

Что повлияло на такое решение Орбана? Возможно, конечно, экономический шантаж и угрозы – это у Евросоюза привычная практика, чуть что-то не идет по их плану – Брюссель сразу же хватается за санкции. Но, если раньше этим оружием били только чужих, то сейчас прицеливаются и по своим.

А вот Politico считает, что Орбан передумал блокировать украинский транш совсем не под санкционным нажимом, а благодаря мягкой силе. Издание утверждает, что премьер Венгрии попал под очарование Джорджи Мелони, с которой они несколько раз разговаривали по телефону, встречались в шикарном брюссельском отеле и провели еще одно рандеву утром перед саммитом. В этой истории не последнюю роль сыграло обаяние еще одного политика. В статье говорится, что Эммануэль Макрон приглашал Орбана в Елисейский дворец на обед, где и смог, видимо, найти путь и желудку, и к сердцу до этого несговорчивого премьера.