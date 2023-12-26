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ФАС РФ возбудила 4 дела в отношении производителей куриных яиц

26 декабря 2023 10:34
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ФАС России возбудила 4 дела в отношении производителей куриного яйца по факту роста цен. Кемеровское УФАС России установило, что «Инская» и «Яшкинская» птицефабрики, доминирующие на рынке региона, в октябре 2023 года повысили цены на яйцо на 31-40 %. Об этом пишет РИА Новости.

Подобные случаи были зафиксированы в Воронежском, Ивановском и Донецком УФАС в отношении других предприятий. Рост цен президент РФ Владимир Путин объяснил увеличением спроса и недостатком продукции, а также задержкой с началом импорта. В Министерстве сельского хозяйство ожидают, что после Нового года цены стабилизируются благодаря импорту и увеличению производства.

# Международная политика

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