Южная Корея вводит ограничения на экспорт авто в Беларусь

Власти Южной Кореи расширили список экспортно-контрольных предметов для РФ и Беларуси, добавив в этот список 682 наименования. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом, с начала 2024 года список достигнет 1 159 наименований.

Новые запреты коснутся строительного снаряжения, аккумуляторов, компонентов самолетов и транспортных средств с рабочим объемом двигателей более 2 000 куб. см. Причина – возможность военного применения этих товаров. Исключения будут делать для товаров, соответствующих определенным условиям.