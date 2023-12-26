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Южная Корея вводит ограничения на экспорт авто в Беларусь

26 декабря 2023 09:47
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Власти Южной Кореи расширили список экспортно-контрольных предметов для РФ и Беларуси, добавив в этот список 682 наименования. Об этом пишет ТАСС.
Таким образом, с начала 2024 года список достигнет 1 159 наименований.

Новые запреты коснутся строительного снаряжения, аккумуляторов, компонентов самолетов и транспортных средств с рабочим объемом двигателей более 2 000 куб. см. Причина – возможность военного применения этих товаров. Исключения будут делать для товаров, соответствующих определенным условиям.

# Международная политика

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