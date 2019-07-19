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В австрийском зоопарке благодаря искусственному оплодотворению родился слонёнок

19 июля 2019 08:18
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Новости Австрии. В Шёнбруннском зоопарке в Австрии публике представили нового члена слоновьей семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самочка весом 90 килограммов родилась 5 дней назад.

В австрийском зоопарке благодаря искусственному оплодотворению родился слонёнок-1

Имя ей ещё не выбрали. Это предстоит сделать посетителям с помощью голосования. Это уже второй слонёнок в венском зоопарке, который появился на свет благодаря искусственному оплодотворению.

В австрийском зоопарке благодаря искусственному оплодотворению родился слонёнок-4

В австрийском зоопарке благодаря искусственному оплодотворению родился слонёнок-6

# Дикие животные # Фотофакт

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