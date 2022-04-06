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«Фактически теракт». Российский посол в Румынии Валерий Кузьмин прокомментировал ЧП в Бухаресте

06 апреля 2022 09:59
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Новые подробности автомобильного тарана посольства России в Бухаресте. В машине водителя было несколько канистр с бензином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава российской дипмиссии назвал случившееся терактом.

«Фактически теракт». Российский посол в Румынии Валерий Кузьмин прокомментировал ЧП в Бухаресте-1

Инцидент произошел 6 апреля в 6:30. Совершившим наезд оказался Богдан Дрэгич, который, по некоторым данным, был осужден за насилие над падчерицей.

«Фактически теракт». Российский посол в Румынии Валерий Кузьмин прокомментировал ЧП в Бухаресте-4

В ответ на попытки жандармов вытащить его из автомобиля водитель поджег авто вместе с собой. В посольстве России заявили, что неоднократно получали в свой адрес прямые угрозы с анонимными намерениями отомстить и, в частности, взорвать. Поэтому версия с преднамеренной аварией рассматривается в первую очередь.

# Авария # Валерий Кузьмин # Богдан Дрэгич # Фотофакт

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