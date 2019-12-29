Её запомнят разной. В «Современнике» простились с Галиной Волчек

Новости России. В Москве 29 декабря простились с Галиной Волчек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К зданию театра «Современник», художественным руководителем которого народная артистка была долгие годы, люди шли нескончаемым потоком. Ушла из жизни актриса театра и кино Галина Волчек

Друзья, коллеги, зрители, которые запомнят ее разной. Такой одинокой, как Варвара в «Осеннем марафоне» и невероятно сильной, как Регана в «Короле Лире».