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Её запомнят разной. В «Современнике» простились с Галиной Волчек

29 декабря 2019 11:33
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Новости России. В Москве 29 декабря простились с Галиной Волчек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её запомнят разной. В «Современнике» простились с Галиной Волчек-1

К зданию театра «Современник», художественным руководителем которого народная артистка была долгие годы, люди шли нескончаемым потоком.

Ушла из жизни актриса театра и кино Галина Волчек

Её запомнят разной. В «Современнике» простились с Галиной Волчек-4

Её запомнят разной. В «Современнике» простились с Галиной Волчек-6

Друзья, коллеги, зрители, которые запомнят ее разной. Такой одинокой, как Варвара в «Осеннем марафоне» и невероятно сильной, как Регана в «Короле Лире».

Её запомнят разной. В «Современнике» простились с Галиной Волчек-9

Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище.

# Некролог # Галина Волчек # Фотофакт

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