В Москве -3, в Киеве -4. Погода в Европе на неделю с 30 декабря по 5 января

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +3. Та же картина в Вене , рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Мадриде и Риме будет солнечно и +9. В Анкаре ожидается +2 и беспросветные дожди. На три градуса выше в Афинах .

В Софии синоптики обещают метель и -3. Облачно и возможны осадки в Прибалтике. В Риге будет +6. На 5 градусов прохладнее в Вильнюсе.

Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде

Прояснится небо над Варшавой, столбик термометра покажет +3. В Киеве будет -4. В Москве синоптики обещают -3 и снег.