Жители Словакии выступили за сохранение памятника советским воинам

Европейцам откровенно надоела война, которую власти их стран ведут против народной памяти. А именно уничтожения памятников тем, кто освобождал их Родину от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пример борьбы показали граждане Словакии. Они не стали безмолвно наблюдать, как мемориалы советским воинам либо подвергаются безнаказанным атакам вандалов, либо просто сносятся.

Так, жители Кошице, второго по величине города страны, добровольно мобилизовались и начали сбор подписей под петицией за сохранение Памятника павшим солдатам Советской армии. За несколько дней ее поддержали более 10 тысяч горожан. И этот список растет ежечасно.

Дело в том, что городские власти вместо того, чтобы заниматься решением реальных проблем, задумали его с одной из площадей перенести куда-нибудь с глаз подальше. Мемориал неоднократно повреждали, его обливали краской, ломали советские символы: звезды, серп и молот. И каждый раз его восстанавливали за счет средств горожан. Вот и сейчас они встали на защиту символа свободы, который у них хотят отобрать.