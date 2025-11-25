Жители Литвы пригрозили протестами против строительства нового военного полигона

Напряжение между обществом и властями нарастает в Литве. Местные жители готовятся к масштабным протестам против планов правительства построить новый военный полигон у границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди уверены: с началом работ закончится их спокойная, мирная жизнь.

В отчаянии они организовали сбор подписей против появления нового военного объекта. Литовцы опасаются, что под катком милитаристских планов властей окажутся их дома, сельскохозяйственные угодья и целые населенные пункты. Местным грозит принудительное выселение, как в годы Второй мировой. Но на этот раз родная земля, где их семьи живут уже десятки лет, окажется под оккупацией своей же армии.