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Жители Литвы пригрозили протестами против строительства нового военного полигона

25 ноября 2025 17:10
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Напряжение между обществом и властями нарастает в Литве. Местные жители готовятся к масштабным протестам против планов правительства построить новый военный полигон у границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди уверены: с началом работ закончится их спокойная, мирная жизнь.

В отчаянии они организовали сбор подписей против появления нового военного объекта. Литовцы опасаются, что под катком милитаристских планов властей окажутся их дома, сельскохозяйственные угодья и целые населенные пункты. Местным грозит принудительное выселение, как в годы Второй мировой. Но на этот раз родная земля, где их семьи живут уже десятки лет, окажется под оккупацией своей же армии.

Жители Литвы пригрозили протестами против строительства нового военного полигона-2

Я не хочу уезжать отсюда, здесь моя жизнь, все – я не сделал ничего, чтобы остаться бездомным на старости лет. И я здесь не один, в деревне много людей, которые просто хотят мирно жить.

Под угрозой и экология. Военные уничтожат уникальные леса, охраняемую природную территорию, которая ежегодно привлекает в регион тысячи туристов и приносит ощутимую прибыль местному бюджету. Если власти не прислушаются к требованиям людей, они готовы устроить массовый протест, чтобы отстоять свое право на безопасную и спокойную жизнь.

# Новости Литвы # Международная политика

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