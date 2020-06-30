В Литве ввели обязательную самоизоляцию после возвращения из 50 государств

Новости Литвы. В Литве вступило в силу требование обязательной двухнедельной самоизоляции по возвращению из 50 государств, включая Швецию, Россию и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До сих пор подобная самоизоляция носила рекомендательный характер. Также сохраняется запрет на прибытие ряда иностранных граждан, за исключением тех, кто получил отдельные разрешения литовского правительства или прочих уполномоченных органов.