Прямой эфир

В Литве ввели обязательную самоизоляцию после возвращения из 50 государств

30 июня 2020 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В Литве вступило в силу требование обязательной двухнедельной самоизоляции по возвращению из 50 государств, включая Швецию, Россию и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве ввели обязательную самоизоляцию после возвращения из 50 государств-1

До сих пор подобная самоизоляция носила рекомендательный характер. Также сохраняется запрет на прибытие ряда иностранных граждан, за исключением тех, кто получил отдельные разрешения литовского правительства или прочих уполномоченных органов.

В Литве ввели обязательную самоизоляцию после возвращения из 50 государств-4

Приезжать в Литву могут иностранцы из 29 стран, включая Великобританию. Однако гражданам королевства, как и прибывающим от туда литовцам, рекомендована изоляция.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней
30 июня 2020 12:06

В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней

Австрия намерена ужесточать миграционные правила
30 июня 2020 08:29

Австрия намерена ужесточать миграционные правила

Неизвестные подожгли здание Бундестага и скрылись
30 июня 2020 08:27

Неизвестные подожгли здание Бундестага и скрылись