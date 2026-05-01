Европейцы могут остаться без летних отпусков из-за энергокризиса. С начала ближневосточного конфликта цены на авиакеросин взлетели более чем вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакомпании одна за другой сокращают полетные программы. Крупнейший немецкий перевозчик снял с расписания 20 тысяч перелетов до октября. Еврокомиссар по энергетике признал, что кризис продлится долго и повлияет на отдых многих людей. Сам чиновник решил провести отпуск дома, в Брюсселе, и призвал граждан поступить так же.

Тем временем туроператоры уже закладывают топливные сборы в путевки. Растут цены на билеты, пока в диапазоне от 5 до 15 %. За пределами Европы картина не лучше. В Канаде один из перевозчиков сократил 6 % полетной программы. Азиатский лоукостер урезал 10 % рейсов и поднял цены на билеты почти на половину. Напомним, главной причиной коллапса стала блокада Ормузского пролива. Эта ключевая артерия мировых поставок перекрыта с конца февраля.