Европу охватили протесты – испанские фермеры присоединились к забастовкам

Градус напряженности растет на фермерских протестах в Европе. Эпицентр недовольства сегодня – Испания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разных уголках страны заблокированы десятки дорог. Несколько тысяч тракторов перекрывают центральные автомагистрали. Критическая ситуация складывается на подъезде к крупным городам. Аграрии выступают против недобросовестной конкуренции и высоких цен на топливо, требуют увеличения правительственной помощи. Ее, кстати, власти уже оказали в размере 270 миллионов евро. Но активисты сочли сумму недостаточной.

Фелипе Доменек, фермер (Испания):

То, чего мы просим, это иметь возможность конкурировать с фруктами, поступающими из других стран, с условиями и правилами, которые не имеют ничего общего с нашими. Это совершенно несправедливая конкуренция.

Восстановить порядок на улицах пытаются полицейские. В отдельных районах не обошлось без столкновений. Правоохранители со своими обязанностями пока не справляются. Построенные ими блокпосты фермеры легко объезжают на тракторах.