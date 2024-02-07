В Украине хотят серьезно ужесточить мобилизацию

Законопроект, ужесточающий правила мобилизации в Украине, принят в первом чтении в Верховной раде, пишет ТАСС.

По словам депутата парламента Ярослава Железняка, теперь в проект закона будут вноситься поправки до 21 февраля, а затем состоится второе чтение. Предполагается, что законопроект будет принят в конце февраля, в марте – подписан. Железняк отмечает, что вступление в силу законопроекта ожидается в апреле.

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявлял, что в данном законопроекте содержатся нормы, которые противоречат конституции и другим законам Украины. Со стороны главного научно-экспертного управления Верховной рады также последовала критика документа, было отмечено, что граждане в этом случае не будут защищены от произвола органов власти.

Не поддержали законопроект также оппозиционные партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» и Юлии Тимошенко «Батькивщина».