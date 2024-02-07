В Германии забастовка работников авиакомпании затронула 100 тысяч пассажиров

На тяжелое финансовое положение жалуются жители Германии. Сотрудники крупнейшей авиакомпании страны, недовольные условиями и оплатой труда, устроили масштабную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате в аэропортах Мюнхена, Берлина, Гамбурга и других крупных городов оказались отменены 90 % запланированных рейсов. В первую очередь протестующие сотрудники требуют повышения зарплат на 500 евро в месяц. Кроме того, они рассчитывают на единовременную выплату в размере трех тысяч. Эта сумма поможет компенсировать инфляцию, заявляют участники забастовки.

Марвин Рещинский, представитель профсоюза (Германия):

Следующий раунд переговоров с руководством компании состоится 12 февраля. Это покажет, поняли они наши сигналы, поданные сегодня, или нет. Если они не готовы выставить на стол значительно лучшее предложение, то сотрудники готовы объявить новую забастовку.

100 тысяч пассажиров были вынуждены изменить свои планы в связи с забастовкой. Репутационный ущерб подсчитали в управляющей компании. Стачка продлится до утра 8 февраля.