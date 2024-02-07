В Болгарии начались протесты фермеров

Европу продолжают сотрясать фермерские протесты. Список стран, где вспыхивают демонстрации, ежедневно пополняется. В борьбу за свои права вступили сельхозпроизводители Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тяжелой техникой уже заблокированы около 100 автотрасс по всей стране, и наступление продолжается. На дорогах появились баррикады из тюков сена и горящих покрышек. Колонны тракторов нарушили движение в нескольких городах. Фермеры требуют, чтобы правительство предоставило план по преодолению кризиса в отрасли, который возник из-за бездействия властей. Протестующие утверждают, что проблемы в секторе выходят за рамки финансовых.

Вентислав Митков, фермер (Болгария): Многие полагают, что мы бастуем только по финансовым причинам, но это не так. По вине правительства мы сталкиваемся с многочисленными проблемами, которые требуют срочного решения. Новые правила, налоговая нагрузка и множество других причин убивают не только мелкие, средние, но крупные хозяйства. Поэтому наша забастовка – это не только вопрос денег. Хотя и они нам очень нужны для работы. Порой мы получаем деньги за проданную государству продукцию через несколько месяцев.

Фермеры, которые накануне присоединились к протестам, заблокировали 15 шоссе по всей стране. В некоторых районах не обошлось без стычек с правоохранителями. Как и в других странах, фермеры требуют от Европейского союза ужесточения контроля за продукцией из стран, не входящих в ЕС, увеличения правительственной помощи и большей гибкости законодательства.

Анна Пижоан, фермер (Испания):

Сегодня мы здесь, потому что хотим спокойно работать. Заботиться о своих полях и животных, а не тратить время на получение и заполнение всех этих документов, которые нам навязывает Евросоюз. Мы всего лишь фермеры. Наше дело давать людям еду, а не заниматься бумажной работой.

Власти Испании не стали дожидаться, когда акции аграриев нанесут стране серьезный ущерб, и поспешили объявить о выделении финансовой помощи фермерам. Однако сумму в 270 миллионов евро протестующие сочли недостаточной.