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Европейский центробанк представил новый дизайн купюр номиналом 100 и 200 евро: как изменились банкноты

18 сентября 2018 13:37
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Новости Германии. Европейский центральный банк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В обращение банкноты нового образца поступят в конце мая 2019 года.

Европейский центробанк представил новый дизайн купюр номиналом 100 и 200 евро: как изменились банкноты-1

Надписи и цифры на них стали крупнее и четче. В дизайне использовали рельефные изображения, которые меняют цвет под разными углами. В виде голограммы и водяного знака на банкнотах изображен портрет финикийской царевны Европы.

В первую очередь, обновление внешнего вида купюр необходимо для борьбы с фальшивомонетчиками. Особенно с учетом того, что банкнота в 100 евро – одна из самых востребованных в мире.

Европейский центробанк представил новый дизайн купюр номиналом 100 и 200 евро: как изменились банкноты-4

Европейский центробанк представил новый дизайн купюр номиналом 100 и 200 евро: как изменились банкноты-6

# Деньги # Фотофакт

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