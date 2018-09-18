Европейский центробанк представил новый дизайн купюр номиналом 100 и 200 евро: как изменились банкноты

Новости Германии. Европейский центральный банк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В обращение банкноты нового образца поступят в конце мая 2019 года.

Надписи и цифры на них стали крупнее и четче. В дизайне использовали рельефные изображения, которые меняют цвет под разными углами. В виде голограммы и водяного знака на банкнотах изображен портрет финикийской царевны Европы.

В первую очередь, обновление внешнего вида купюр необходимо для борьбы с фальшивомонетчиками. Особенно с учетом того, что банкнота в 100 евро – одна из самых востребованных в мире.