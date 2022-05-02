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Караван матерей – в Мексике женщины требуют найти их пропавших детей

02 мая 2022 19:22
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Новости Мексики. В Мексике матери пропавших без вести мигрантов требуют найти их детей. Караван матерей – так называется этот ежегодный протест. Женщины с фотографиями, транспарантами и флагами направляются в столицу, чтобы призвать власти принять меры для поиска исчезнувших их дочерей и сыновей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Караван матерей – в Мексике женщины требуют найти их пропавших детей-1

В Мексике ежегодно пропадают без вести тысячи мигрантов из разных стран. Обычно караван формируется в Центральной Америке и двигается в сторону границы Соединенных Штатов. Именно это стало причиной того, что бывший президент США Дональд Трамп распорядился построить стену на границе с Мексикой. Пришедший ему на смену демократ Джо Байден остановил строительство и ослабил миграционную политику. После этого поток нелегальных мигрантов резко возрос.  

Караван матерей – в Мексике женщины требуют найти их пропавших детей-4

Напомним, опасность ждет мигрантов и на европейских маршрутах. Согласно новому отчету ООН, в 2021 году в Средиземном море и Атлантике погибло или пропало без вести более 3 000 искателей убежища.  

# Акции протеста # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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