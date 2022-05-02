Тысячи индонезийских мусульман собрались в Джакарте, чтобы отпраздновать Ураза-байрам
Новости Индонезии. Тысячи индонезийских мусульман собрались в Джакарте на массовые молитвы, чтобы отпраздновать праздник Ураза-байрам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они смогли собраться после того, как в стране с мусульманским большинством ослабили карантинные ограничения, чтобы отметить окончание священного месяца поста Рамадан.
Индонезийцы с радостью приветствовали это решение правительства, которое позволило десяткам миллионов индонезийских мусульман вернуться в свои родные города, чтобы отметить праздник. При этом верующих призвали максимально соблюдать меры предосторожности.
В течение последних двух лет страна Юго-Восточной Азии с населением 270 миллионов человек боролась с одним из самых высоких показателей заражения коронавирусом в Азии, но в последние месяцы она ослабила многие из своих пандемических ограничений после резкого снижения числа инфекций.