Тысячи индонезийских мусульман собрались в Джакарте, чтобы отпраздновать Ураза-байрам

Новости Индонезии. Тысячи индонезийских мусульман собрались в Джакарте на массовые молитвы, чтобы отпраздновать праздник Ураза-байрам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они смогли собраться после того, как в стране с мусульманским большинством ослабили карантинные ограничения, чтобы отметить окончание священного месяца поста Рамадан.

Индонезийцы с радостью приветствовали это решение правительства, которое позволило десяткам миллионов индонезийских мусульман вернуться в свои родные города, чтобы отметить праздник. При этом верующих призвали максимально соблюдать меры предосторожности.