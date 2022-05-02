По предварительным данным, задержаны около 300 человек. В Ереване проходит масштабная акция протеста

Новости Армении. В Ереване проходит масштабная акция протеста оппозиции, которая требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Митингующие, приехавшие в армянскую столицу со всей страны, перекрыли центральные улицы и пытались возводить баррикады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция начала разгонять демонстрантов, применяя жесткую силу. По предварительным данным, уже задержаны около 300 человек. И, как сообщается, удалось очистить заблокированные улицы и восстановить движение транспорта. Под усиленную охрану взято здание правительства.