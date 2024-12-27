Прямой эфир

В РФ назвали предварительную причину крушения самолета под Актау

27 декабря 2024 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в момент авиакатастрофы в Актау обстановка в районе Грозного была осложнена из-за террористических атак украинских беспилотников. Об этом пишет Новости.

В РФ назвали предварительную причину крушения самолета под Актау-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

В аэропорту Грозного был установлен режим «Ковер», который предполагал немедленный вывод всех воздушных судов из указанного пространства.

# Самолет

Другие новости рубрики

Все новости
10 дней притворялся мертвым. Боец РФ выбрался из окружения ВСУ
27 декабря 2024 12:35

10 дней притворялся мертвым. Боец РФ выбрался из окружения ВСУ

Президент Германии распустил парламент и назначил новые выборы
27 декабря 2024 12:19

Президент Германии распустил парламент и назначил новые выборы

Более половины промышленников ФРГ уверены, что в 2025-м их ждут мрачные перспективы – опрос
27 декабря 2024 10:55

Более половины промышленников ФРГ уверены, что в 2025-м их ждут мрачные перспективы – опрос