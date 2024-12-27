В РФ назвали предварительную причину крушения самолета под Актау

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в момент авиакатастрофы в Актау обстановка в районе Грозного была осложнена из-за террористических атак украинских беспилотников. Об этом пишет Новости.
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в момент авиакатастрофы в Актау обстановка в районе Грозного была осложнена из-за террористических атак украинских беспилотников. Об этом пишет Новости.
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В аэропорту Грозного был установлен режим «Ковер», который предполагал немедленный вывод всех воздушных судов из указанного пространства.