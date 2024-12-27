В РФ назвали предварительную причину крушения самолета под Актау

Президент Германии распустил парламент и назначил новые выборы

По результатам опросов, оппозиционный блок ХДС/ХСС лидирует с показателем чуть более 30 процентов, за ним следует «Альтернатива для Германии» с 20 процентами и социал-демократы на третьем месте с 15 процентами.